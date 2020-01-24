В Екатеринбурге BMW на пешеходном переходе сбил трёх человек. Пострадал 7-летний мальчик

Утром 24 января в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Городской и Предельной автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил трёх человек, сообщает портал E1.ru. По данным издания, одним из пострадавших в ДТП пешеходов оказался семилетний ребёнок. Взрослые опасных травм не получили, а вот школьнику потребовалась медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

«Сотрудниками полиции установлено, что женщина, которая управляла автомобилем BMW, имеет стаж управления транспортными средствами 14 лет. Сама женщина пояснила, что во время движения она уснула за рулём. Причиной этого стала усталость матери четырёх детей, самому старшему из которых 11 лет, а младшему — всего 1 месяц. В это утро женщина отвезла старшего ребёнка в школу и возвращалась обратно. Вместе с ней в автомобиле находился самый младший ребёнок, он перевозился на переднем сиденье в автолюльке, благодаря чему травм не получил», — уточнили обстоятельства происшествия в ГИБДД.