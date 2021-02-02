В Екатеринбурге банк отказался выплачивать пенсию 81-летней пенсионерке из-за её «смерти»

Паспортные данные 81-летней жительницы Екатеринбурга Алевтины Жуйковой по ошибке внесли в реестр скончавшихся людей вместо данных однофамилицы, из-за этого пенсионерке отказались выдавать пенсию, пишет E1.ru.

Женщина узнала о том, что её якобы нет в живых, когда обратилась в Сбербанк за пенсией.

«Поехала с внучкой в Сбербанк — она меня подвозит, мне тяжело ходить. Там, как всегда, взяли мой паспорт. Как всегда, начали проверять данные. Вдруг спрашивают: что у вас с паспортом, не теряли? Я паспорт никогда не теряла. Тогда говорят: денег не можем вам дать, паспорт недействительный», — рассказывает Алевтина Жуйкова.

Вместе с внучкой она поехала в полицию, в паспортную службу (в отдел по вопросам миграции Верх-Исетского района).

«Девушка посмотрела в компьютере и говорит: так вас уже в живых нет. Похоронили меня уже, оказывается», — говорит пенсионерка.

Как объяснили бабушке и её внучке, где-то в другом городе умерла однофамилица женщины и, судя по всему, в местном загсе случайно ввели в базу данные Алевтины Жуйковой. Ей посоветовали написать заявление в полицию, в управление по вопросам миграции с просьбой исправить ошибку.

Электронное обращение ей составила внучка Юлия; позже им пришёл ответ, что обращение рассмотрят в течение месяца.

«Паспорт, который предъявила клиентка, содержится в справочнике недействительных российских паспортов МВД России. Клиентке рекомендовали обратиться в органы внутренних дел. Сбербанк самостоятельно не вносит документы в данный список и не исключает их оттуда. Проверка паспорта осуществляется в целях соблюдения требований Банка России и обеспечения безопасности средств клиентов. Помимо паспорта гражданина Российской Федерации, документами, удостоверяющими личность, по закону могут являться заграничный паспорт, военный билет, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение личности, удостоверение моряка. По этим документам также можно получить пенсию», — рассказали в пресс-службе уральского отделения Сбербанка.

Однако у пенсионерки ничего, кроме обычного паспорта, нет.

«Целый месяц бабушка будет жить без паспорта, не сможет получить пенсию. Хорошо, у неё есть мы — внуки, которые помогут и продуктами, и деньгами. А если бы в такую ситуацию попал одинокий человек, у которого не было бы возможности просто дотянуть месяц без этих пенсионных денег?» — говорит Юлия.

В полиции посоветовали написать заявление через систему электронных обращений. Позже в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что ситуация разрешилась.