В Екатеринбурге автомобиль сбил четырёх детей на пешеходном переходе

В Екатеринбурге четыре ребёнка — 4, 7, 9 и 14 лет — получили травмы при наезде автомобиля, когда переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

По данным ведомства, ДТП произошло около 13:00 на улице Бахчиванджи, 16, детей сбил водитель автомобиля Renault Sandero. Все пострадавшие — два мальчика и две девочки — являются родственниками, они шли к бабушке. С черепно-мозговыми травмами, ушибами и ссадинами дети доставлены в детское лечебное учреждение. У самого младшего ребёнка врачи диагностировали тупую травму живота, у девятилетней девочки — перелом костей голени и стопы.

Установлено, что за рулем Renault Sandero находился 58-летний водитель с шестилетним стажем управления автомобилем, который 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Основное нарушение — превышение установленной скорости движения.

В этот раз водитель также превысил скорость — на данном участке дороги максимальная разрешённая скорость движения составляет 20 км/ч, но сотрудникам полиции мужчина пояснил, что двигался со скоростью примерно 60 км/ч.

«Во время движения его ослепило солнце, и из-за ремонта дороги он не понял, что приближается к нерегулируемому пешеходному переходу», — приводят пояснение водителя в ГИБДД.

На месте аварии сотрудники ГИБДД произвели замеры, составили процессуальные документы, опросили водителя и свидетелей происшествия. Данный участок улично-дорожной сети находится на капитальной реконструкции, подрядной организации указано незамедлительно нанести горизонтальную дорожную разметку в соответствии с проектной документацией и обустроить участок дороги искусственными дорожными неровностями на подходе к пешеходному переходу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в связи с ДТП организована проверка прокуратуры города: ведомство оценит, как исполнялось законодательство о безопасности дорожного движения, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Причины ДТП будут выяснены в ходе дознания.