В Екатеринбурге автомеханик расчленил и сутки варил своего коллегу

В Екатеринбурге автомеханик убил и расчленил своего коллегу. Чтобы замести следы, часть тела мужчина выкинул, а остальное попытался сварить.

В ночь с 2 на 3 марта на территории промышленной зоны на улице Вилонова два автомеханика распивали алкогольные напитки. После один из них обнаружил, что из тумбочки пропали деньги, и обвинил в содеянном напарника. Между мужчинами завязалась драка, и тогда оскорблённый обвинением мужчина схватил нож, замахнулся на товарища, но тот выбил холодное оружие из рук, ударил оппонента в челюсть и задушил.

Как пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на следующий день после убийства он решил спрятать тело за шинами в мастерской. Но когда понял, что труп начал пахнуть, решил избавиться от тела. Мужчина взял топор и отрубил голову и конечности, после разложив их по мешкам. Часть он подкинул соседям, на территорию другой промзоны. Туловище, не поместившееся в мешок, подозреваемый решил сварить в тазу до состояния, чтобы его можно было вылить в канализацию.

«Позже задержанный автослесарь пояснил, что решил отварить таз и часть туловища до состояния “тушёнки” и вылить в канализацию, чтобы таким образом избавиться от частей тела, — говорит инсайдер. — Правда, осуществить задуманное до конца у него не получилось, несмотря на то, что он варил часть тела целые сутки».

По данным издания, против мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), по решению суда он арестован.