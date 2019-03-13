В Екатеринбурге арестован рецидивист, изнасиловавший 84-летнюю старушку

В Екатеринбурге суд санкционировал арест мужчины, обвиняемого в изнасиловании 84-летней женщины и долгое время скрывавшегося от следствия, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК.

Преступление произошло в сентябре 2018 года в одном из частных домов Железнодорожного района Екатеринбурга. Обвиняемый, ведущий бродяжнический образ жизни, приехал на Урал из Иркутской области. В Екатеринбурге он в нетрезвом состоянии вошёл в попавшийся ему по дороге частный дом, где находилась одна пожилая женщина. В отношении этой женщины злоумышленник и совершил преступление сексуального характера. С места происшествия он скрылся, когда в дом пришли родственники женщины и безуспешно попытались задержать насильника. Убегая, злоумышленник обронил свою кепку.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. По изъятой с места происшествия кепке была назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза для установления генетического профиля лица, причастного к изнасилованию. Было установлено, что на головном уборе выявлен генетический профиль уроженца Новгородской области, ранее судимого за имущественные преступления и убийство, освободившегося в мае 2018 года. Он был объявлен в розыск и обнаружен у своего знакомого в Твери, где и был задержан.

«Оперуполномоченные уголовного розыска выезжали в служебную командировку в этот город и доставили злоумышленника по месту совершения преступления», — пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Кроме того, как сообщил Горелых, в настоящее время арестованный проверяется на причастность к ранее совершённым аналогичным преступлениям.