В Екатеринбурге анкеты с персональными данными соискателей работы в УБРиР нашли среди мусора

В Екатеринбурге на улице среди мусора были найдены документы соискателей работы в Уральском банке реконструкции и развития. Во многих анкетах есть фотографии и указаны персональные данные.
«Нам написал сотрудник банка. Говорит, документы были у него с собой, когда его ограбили в троллейбусе: неизвестный выхватил сумку с бумагами и кошельком. Сотрудник обошёл всю округу, все мусорки, но не нашёл документы. Теперь очень переживает, что его уволят», — сообщается в паблике социальной сети «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург».
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Znak.com сообщили, что также проводят проверку по факту обнаружения документов. По её итогам будет принято процессуальное решение.
«В банке проведена внутренняя проверка инцидента. Установлен сотрудник, вынесший из банка анкеты кандидатов на трудоустройство. Кроме того, установлено, что это было сделано с грубыми нарушениями внутренних правил, принятых в организации. В ближайшем будущем будет определена мера взыскания к сотруднику, допустившему нарушение. За действия своего сотрудника УБРиР приносит извинения соискателям, анкеты которых оказались вне банка. Сотрудники УБРиР приняли меры, чтобы изъять бумаги с того места, где они были найдены. Отметим, что никакая клиентская информация, в том числе составляющая банковскую тайну, в этих документах не содержалась», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе банка.