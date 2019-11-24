В Екатеринбурге анкеты с персональными данными соискателей работы в УБРиР нашли среди мусора

В Екатеринбурге на улице среди мусора были найдены документы соискателей работы в Уральском банке реконструкции и развития. Во многих анкетах есть фотографии и указаны персональные данные.

«Нам написал сотрудник банка. Говорит, документы были у него с собой, когда его ограбили в троллейбусе: неизвестный выхватил сумку с бумагами и кошельком. Сотрудник обошёл всю округу, все мусорки, но не нашёл документы. Теперь очень переживает, что его уволят», — сообщается в паблике социальной сети «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург».

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Znak.com сообщили, что также проводят проверку по факту обнаружения документов. По её итогам будет принято процессуальное решение.