В Екатеринбурге 11 патрулей ГИБДД гонялись за пьяным автолюбителем

В Екатеринбурге утром 25 июня 11 патрульных нарядов ГИБДД устроили погоню за пьяным автомобилистом на Audi A7. Пытаясь скрыться от дорожных полицейских, он проехал несколько перекрёстков на красный свет.

Как пишет Znak.com, сотрудникам ГИБДД пришлось пуститься в погоню за автомобилем, поскольку изначально водитель проигнорировал законное требование полицейских об остановке.

«Когда нарушителя задержали, всё стало понятно — мужчина, находившийся за рулём полностью тонированной машины, был в нетрезвом состоянии. Сейчас гонщика доставили в суд, где будет решаться вопрос о его наказании за целый букет нарушений правил дорожного движения», — прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным отдела пропаганды УГИБДД Екатеринбурга, за рулём иномарки находился 32-летний уроженец Свердловской области, стаж вождения которого составляет восемь лет. За это время он привлекался 18 раз за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости.

Освидетельствование показало, что содержание алкоголя в крови водителя составляет 0,853 мг/л, что соответствует 1,8 промилле. Нарушитель пояснил, что выпивал дома, а когда спиртное закончилось — он поехал за добавкой.