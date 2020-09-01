В Екатеринбурге 1 сентября «заминировали» школы и детсады

1 сентября в Екатеринбурге неизвестные «заминировали» школы и детские сады, со ссылкой на департамент образования администрации города пишет Znak.com.

По данным ведомства, утром сведения о возможном «минировании» образовательных учреждений города поступили из ЕДДС, куда они попали из анонимного письма в МЧС. Номера школ не указывались, поэтому были проверены все учебные заведения и прилегающие территории. При этом планы начала учебного года и полноценной работы детских садов не менялись.

По словам знакомого с ситуацией источника, сообщение касалось всех школ города. Кроме того, анонимная рассылка письма была веерной, по всей стране.

В ГУ МЧС по Свердловской области от комментариев отказались. В ГУ МВД по Свердловской области обещали предоставить информацию по итогам проверки.