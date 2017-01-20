В Екатеринбург прилетел министр обороны Сергей Шойгу

В аэропорт Кольцово накануне вечером прибыл самолёт специального лётного отряда «Россия» с главой Минобороны на борту, написал ряд СМИ со ссылкой на собственные источники. Официального сообщения о прилёте министра в Екатеринбург до сих пор нет, как и нет у СМИ ни одной фотографии Сергея Шойгу на уральской земле. Сборы высшего командного состава армии и флота проходят без контактов с прессой.

По данным Veved.ru, около 12 часов ночи Сергей Шойгу покинул Малый Исток после проведения небольшого совещания и уехал вместе со своей командой в отель «Хаятт».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в Екатеринбурге глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о ходе строительства объектов боевой подготовки и социальной инфраструктуры и посетит Уральский завод гражданской авиации, где проинспектирует ход выполнения предприятием гособоронзаказа. В Екатеринбурге глава ведомства должен принять участие в этапе учений Вооружённых сил России. Они посвящены действиям в условиях военной угрозы и боевых действий.

Уже после обеда Сергей Шойгу, по некоторым данным, покинет Екатеринбург.

Агентство новостей «Между строк»