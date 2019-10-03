В «Единой России» хотят запретить молодёжи слушать рэперов Noize MC и Face

Глава отдела по работе с депутатскими объединениями московского отделения партии «Единая Россия» Эрнест Макаренко заявил в Twitter, что российской молодёжи следует запретить слушать музыкантов вроде Noize MC и Face. Он подчеркнул, что будет добиваться запрета концертов некоторых рэперов.

«Например, Face в своих текстах высмеивает Россию и россиян. Называет Россию "страной-заточкой". Не понимаю, почему я должен это терпеть?» — написал Макаренко.

Политик добавил, что есть «много другой музыки».

«И когда мы позволяем молодому поколению слушать певцов вроде Face или Noize MC, мы подвергаем их опасности. Мы даём им шанс совершить ошибку, уподобиться скверне. Это необходимо пресечь!» — заключил Макаренко.

Инициативу Макаренко раскритиковали интернет-пользователи: в комментариях к его постам, например, прозвучал вопрос о том, почему россияне должны терпеть единороссов и их вечные обещания, что скоро жить станет лучше.

Рэпер Face участвовал в последних митингах оппозиции в Москве. После выступления на акции протеста 10 августа в Улан-Удэ и Иркутске отменили выступления рэпера. Face назвал происходящее цензурой и «беспределом власти».

Noize MC выпустил клип на песню о массовых протестах «Всё как у людей», трек вошёл в трибьют-альбом с каверами других музыкантов в честь 55-летия со дня рождения Егора Летова. Текст песни содержит следующие строки: «В наборе — автозак и три человека: двое ментов на одного — всё как у людей».