В ДТП с катафалком в Нижнем Тагиле пострадали три человека

Три человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения машины ритуальной службы с грузовиком КамАЗ, со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД пишет ИА «Все новости».

Уточняется, что повреждения получили водитель катафалка и два пассажира — их доставили во вторую городскую больницу.

Напомним, ДТП произошло в Нижнем Тагиле сегодня примерно в 13.35. Катафалк Mercedes с 28-летним водителем двигался по мосту через реку Тагил по улице Космонавтов в сторону Красноармейской и врезался в стоявший грузовик. КамАЗ в этот момент ремонтировали. По словам очевидцев, ритуальный автомобиль «подрезали» и, уходя от столкновения, водитель легковушки въехал в стоявший на проезжей части самосвал.