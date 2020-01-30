В Нижнем Тагиле катафалк с трупом врезался в КамАЗ

Днём 30 января на улице Космонавтов в районе моста катафалк ритуальной компании «Копи» врезался в КамАЗ. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на очевидцев, ритуальный автомобиль «подрезали» и, уходя от столкновения, водитель легковушки врезался в стоявший на проезжей части самосвал. У катафалка сильно смята передняя часть кузова. О пострадавших не сообщается.

«Подъехал второй катафалк, перегружали в него умершего. Приехала машина реанимации, но пострадавших не было видно. Скорее всего, на всякий случай медики выезжали», — говорит собеседник издания.