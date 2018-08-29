В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 11 российских туристов

В Анталье грузовик врезался в автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт, со ссылкой на генконсульство России пишет ТАСС.

«Автобус, перевозивший 25 российских туристов из Белека в аэропорт, попал в ДТП. Одиннадцать туристов пострадали», — сообщает агентство.

Как сообщает местное издание Milliyet, в автобус, который следовал из Белека в аэропорт, врезался грузовик. Это произошло примерно в 5:20 утра по местному времени. Автобус упал в придорожный канал. Пострадали не менее 11 пассажиров и оба водителя. Пострадавших доставили в больницы.

На место аварии прибыли спасательные службы. Начато расследование происшествия.