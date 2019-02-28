В ДТП под Верхней Турой погиб начальник караула пожарной части Качканара

В произошедшей накануне аварии на трассе под Верхней Турой погиб начальник караула пожарной части Качканара Ринат Ярмухаметов, пишет «Качканарский четверг». В управлении ГИБДД по Свердловской области ранее сообщили, что 38-летний водитель Hyundai Tucson на нерегулируемом перекрёстке не выполнил требования дорожного знака «Стоп», выехал на перекрёсток и, не справившись с управлением, столкнулся с грузовиком DAF. Фурой управлял 59-летний мужчина.

В результате ДТП погиб 45-летний пассажир Hyundai, который находился на переднем пассажирском сиденье, а водитель и 34-летний пассажир с заднего пассажирского сиденья получили травмы различной степени тяжести. Погибший мужчина оказался жителем посёлка Валериановск Ринатом Ярмухаметовым. Он работал начальником караула пожарной части Качканара, у него остались жена и дети.