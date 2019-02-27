Под Верхней Турой в ДТП с фурой погиб мужчина

Днём 27 февраля на трассе Верхняя Тура — Качканар произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили АН «Между строк» в ГИБДД по Свердловской области, 38-летний водитель Hyundai Tucson на нерегулируемом перекрёстке, нарушив правила проезда, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик DAF.

«В результате ДТП погиб 45-летний пассажир Hyundai, который находился на переднем пассажирском сиденье, а водитель и 34-летний пассажир с заднего пассажирского сиденья получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в дорожной полиции.

В ГИБДД уточнили, что все пострадавшие являются жителями Качканарского городского округа.