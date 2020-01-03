В ДТП под Нижним Тагилом погибла пенсионерка

Смертельное ДТП произошло днём 2 января на 15 километре дороги Николо-Павловское — Алапаевск.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 40-летняя водитель Chevrolet Lanos, ехавшая со стороны села Петрокаменское, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Renault Logan под управлением 70-летнего мужчины.

В результате ДТП 61-летняя пассажирка Renault Logan от полученных травм скончалась в ЦГБ №1 Нижнего Тагила. У водителя авто медики диагностировали перелом рёбер.

Водитель Chevrolet была госпитализирована с переломом левого подколенника. Также с женщиной в машине находилась 5-летняя девочка. В результате аварии она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В ведомстве уточнили, что ребёнок перевозился на заднем сидении авто в детском удерживающем устройстве.