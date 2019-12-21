В ДТП под Нижним Тагилом погиб человек, в результате столкновения грузовика с двумя легковыми автомобилями

Днём 20 декабря на трассе «Екатеринбург - Серов» грузовик «КАМАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате ДТП погиб один человек.

Как рассказали АН «Между строк» в Отделе пропаганды ГИБДД, примерно в 14:00 53-летний водитель грузового автомобиля «КАМАЗ», двигаясь со стороны Екатеринбурга по направлению к Серову, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где сначала столкнулся с Chery Tiggo, а после с Hyundai Matrix.

В результате ДТП 39-летний водитель Chery Tiggo погиб на месте происшествия, 53-летние водитель и пассажирка Hyundai Matrix были госпитализированы в ЦГБ № 2 со множественными травмами.

Медосвидетельствование показало, что водитель грузового автомобиля был трезв в момент совершения ДТП. В ГИБДД уточнили, что стаж вождения мужчины — 34 года.