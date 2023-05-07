В ДТП на трассе под Нижним Тагилом пострадал ребёнок

6 мая в дорожном происшествии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов пострадал 13-летний мальчик, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

51-летний водитель, управлявший Toyota Land Cruiser, ехал из Екатеринбурга в Нижний Тагил со своей семьёй. Не справившись с управлением, он въехал в стоявший на обочине автомобиль Mazda CX-5, в салоне которого находились женщина-водитель и 13-летний ребёнок.

В результате столкновения пострадали женщина и подросток, сидевшие в Mazda. У мальчика диагностировали травмы головы и живота, у женщины — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. От госпитализации она отказалась.

Водитель и пассажиры Toyota, в том числе двое детей, не пострадали. По словам мужчины, авария случилась из-за автомобиля, который создал помеху на дороге. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка по факту ДТП. Также разыскивается водитель, создавший помеху.