В драмтеатре Нижнего Тагила готовят свою версию знаменитой «Утиной охоты» Вампилова

В Нижнетагильском драматическом театре готовится ещё одна премьера. Спектакль по пьесе «Утиная охота» советского драматурга-шестидесятника Александра Вампилова зрители должны увидеть этой осенью.

«Утиную охоту» Вампилов написал в 1967 году в возрасте 32 лет, за два года до трагической гибели. На протяжении полувека произведение ставилось в разных театрах страны, неоднократно экранизировалось. Один из самых известных фильмов — «Отпуск в сентябре» с Олегом Далем в роли главного героя Зилова.

«В этом спектакле будет россыпь интересных ролей! В пьесе действие происходит в конце шестидесятых. Но мы не будем делать большого акцента на времени. Я считаю, что время Зиловых — прямо сейчас», — говорит художественный руководитель драматического театра, режиссёр-постановщик спектакля Игорь Булыгин.

В драматическом театре уже раскрыли главную интригу: роль мечущегося главного героя исполнит артист Василий Мещангин. Жену героя Галю сыграет Юлия Безноскова. Премьера, если эпидемиологическая обстановка наладится, должна состояться в октябре.

Добавим, что параллельно с «Утиной охотой» артисты драматического театра работают ещё над одной премьерой — спектаклем «Демидовы». Инсценировку специально для тагильского театра написал известный уральский драматург Олег Богаев.