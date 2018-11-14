В доменном цехе ЕВРАЗ НТМК внедрили новую экотехнологию производства

На доменных печах ЕВРАЗ НТМК установили систему, позволяющую использовать горячий дым воздухонагревателей для нагрева доменного газа. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, нововведение позволит нагревать доменный газ до необходимой температуры без применения дополнительных тепловых ресурсов. По мнению специалистов комбината, данная технология даст не только экономический, но и экологический эффект, поскольку образующиеся при сжигании газы не будут выбрасываются в атмосферу, а станут дополнительным источником тепла. Также новая установка позволит снизить расход природного и доменного газов и увеличить износостойкость оборудования. Инвестиции в строительство новой системы составили более 240 млн рублей.