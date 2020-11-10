В «Доме Худояровых» покажут цветочные подносы тагильских мастеров

В музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» в Нижнем Тагиле в этот четверг откроется выставка, которая познакомит тагильчан с плодово-ягодными и орнитологическими мотивами в творчестве мастеров уральской лаковой росписи по металлу с 20-х годов ХХ века. Выставка «Во саду ли, в огороде» является частью программы музея-заповедника «Мастера тагильского лакового промысла» и будет работать до середины февраля 2021 года.

Выставка впервые представляет плодово-ягодные и орнитологические мотивы в творчестве мастеров уральской лаковой росписи по металлу как самостоятельное художественно-эстетическое явление, равноценное традиционным цветочным мотивам в росписи. Это тематическое направление в уральской лаковой росписи по металлу относится к художественным явлениям, берущим своё начало ещё в ХVIII веке. В экспозиции представлено 35 подносов 23 авторов из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Гости выставки увидят подносы разных авторов со знаменитой тагильской росписью «Рябинка». Её первый вариант был создан Тамарой Юдиной в конце 70-х годов ХХ века с применением техники многослойной росписи. В 1982 году появилась классическая «юдинская» рябинка, которая горит алым огнём на чёрном фоне подноса.

В работах разных авторов, представленных на выставке, фруктовые композиции часто дополняются птицами и «тагильской розой» – вымышленным цветком, который является результатом творческого воображения художников.

«Создаваемые мастерами художественные образы часто основаны на тесном переплетении традиционных и авторских мотивов, что становится определяющим условием для появления тематически многоплановых композиций. Работы тагильских художников, представленные на выставке, выполняются, как правило, с использованием техники традиционного двуцветного мазка и имеют плоскостной характер изображения. Создавая работы данного направления, мастера чаще всего используют широкий округлый мазок, отличающийся лаконичностью, чистотой и плавностью цветовых переходов. Это помогает создать объём и сохранить кажущуюся простоту народной росписи», – говорят авторы выставки.

Познакомиться с традиционным для Нижнего Тагила художественным промыслом можно до 14 февраля 2021 года в музее подносного промысла на Тагильской, 24.