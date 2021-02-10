В ДК «Юбилейный» после ремонта открылся спортивный зал

Во Дворце культуры «Юбилейный» открылся после капитального ремонта спортзал. В конце февраля в отремонтированном зале начнутся репетиции творческих коллективов дворца, а с 1 марта — тренировки спортивных школ и клубов города, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начались в декабре 2020 года. Из-за аварийного состояния зала, который не ремонтировался более 50 лет, два года назад пришлось остановить занятия секций и кружков. На обновление помещения, замену коммуникаций и закупку оборудования было направлено около 4 млн рублей.

«Зашли на объект в начале декабря. За короткое время удалось выполнить огромный объём работ. Раздевалки, душевые, санузлы, спортзал, электрика, инженерные сети — поменяно все. Сложности были с полом. Использована шпунтованная доска, специально для нагрузки в спортзалах. Установлены современные окна с электроприводом, которые открываются с помощью пульта», — рассказывает руководитель подрядной организации «Леба НТ» Пётр Ковин.

Как ранее обещали городские власти, обновлённый спортзал «Юбилейного» будет использоваться не только для занятий детей — его могут арендовать взрослые футболисты, баскетболисты и волейболисты.