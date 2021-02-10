Общество

В ДК «Юбилейный» после ремонта открылся спортивный зал

10.02.2021 12:38
В ДК «Юбилейный» после ремонта открылся спортивный зал

Во Дворце культуры «Юбилейный» открылся после капитального ремонта спортзал. В конце февраля в отремонтированном зале начнутся репетиции творческих коллективов дворца, а с 1 марта тренировки спортивных школ и клубов города, сообщает пресс-служба мэрии. 

Работы начались в декабре 2020 года. Из-за аварийного состояния зала, который не ремонтировался более 50 лет, два года назад пришлось остановить занятия секций и кружков. На обновление помещения, замену коммуникаций и закупку оборудования было направлено около 4 млн рублей. 

 «Зашли на объект в начале декабря. За короткое время удалось выполнить огромный объём работ. Раздевалки, душевые, санузлы, спортзал, электрика, инженерные сети поменяно все. Сложности были с полом. Использована шпунтованная доска, специально для нагрузки в спортзалах. Установлены современные окна с электроприводом, которые открываются с помощью пульта», рассказывает руководитель подрядной организации «Леба НТ» Пётр Ковин. 

Как ранее обещали городские власти, обновлённый спортзал «Юбилейного» будет использоваться не только для занятий детей его могут арендовать взрослые футболисты, баскетболисты и волейболисты. 

 

Фото: Илья Колесов / пресс-служба мэрии
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