«В детстве, если я опаздывал, то в наказание отжимался!» Тагильчане рассказали, можно ли бить детей в целях воспитания, и поделились мнением о недавнем инциденте, когда тренер по боксу ударил подростка скакалкой (ВИДЕООПРОС)

В феврале 2024 года в стенах ФОК «Президентский» произошёл конфликт между тренером по боксу Евгением Корниловым и 16-летним Артёмом, который занимается в секции плавания. По версии мамы пострадавшего, после словесной перепалки Евгений взял в зале скакалку и ударил ею Артёма. На этом тренер не успокоился, грубо схватил подростка за руку и начал выталкивать из фойе. Другого мальчика, который был рядом с Артёмом, тренер ударил по руке, в которой были беспроводные наушники. От удара они выпали из рук и разбились.

После того как эта история получила огласку, мнения тагильчан об инциденте в комментариях в соцсетях разделились. Многие посчитали поведение педагога недопустимым. Но некоторые наши читатели отметили, что в обществе появилась тенденция неуважительного отношения подростков к старшим и с этим надо что-то делать.

Редакция АН «Между строк» решила провести опрос среди тагильчан, чтобы узнать их отношение к нашумевшему конфликту и к тому, допустимо ли применение физических мер воздействия на детей в целях воспитания.