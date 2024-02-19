В Нижнем Тагиле в ФОК «Президентский» тренер по боксу ударил ребёнка скакалкой 

В начале февраля в стенах ФОК «Президентский» произошёл конфликт между тренером-преподавателем по боксу Евгением Корниловым и 16-летним Артёмом, который занимается в секции плавания. Как рассказала АН «Между строк» мама Артёма Наталья, 5 февраля в перерыве между тренировками её сын в компании с другими ребятами отдыхал на диване, расположенном возле зала бокса. Тренеру Евгению Корнилову не понравилось поведение ребят, и он начал оскорблять детей с использованием ненормативной лексики, а потом и вовсе ударил Артёма скакалкой по ноге.

«Мой сын — спортсмен, занимается много лет плаванием. В тот день, как обычно, он пришёл на тренировку. А между занятиями есть небольшой перерыв, в который дети могут посидеть, отдохнуть, сходить попить, в туалет и прочее. Мой сын в компании двух других пловцов сел на диванчик в фойе, расположенном напротив дверей зала по боксу. Ребята, в силу своего подросткового возраста, громко общались, дурачились, чем, видимо, помешали Евгению, который в это время вёл тренировку при открытых дверях. Тренер, крича из зала, стал выгонять детей с этого злосчастного дивана, на что мой сын поинтересовался, почему они не могут здесь находиться и что они такого сделали, чем вызвали такую реакцию», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Наталья.

После словесной перепалки Евгений взял в зале скакалку, подошёл к подростку и ударил ею ребёнка. После чего грубо схватил его за руку и начал выталкивать из фойе. Наталья добавила, что другого мальчика тренер ударил по руке, в которой были беспроводные наушники. От удара они выпали из рук и разбились.

«Считаю поведение этого гражданина недопустимым! Какое он имеет право применять физическую силу к детям? Также он угрожал, что встретится с ними вне камер. Мы, родители, отправляя детей в спортивную школу, надеемся на то, что их жизни и здоровью ничего не угрожает! А здесь такое! Смею усомниться в компетентности и адекватности Евгения Корнилова, который позволяет себе подобное поведение в отношении спортсменов. Страшно представить, с какими угрозами ежедневно сталкиваются дети, обучающиеся у этого тренера», — возмущена женщина.

В тот же день она с сыном съездила в травмпункт поликлиники № 3, где врачи зафиксировали ушиб и кровоподтёк левого бедра, а затем обратилась с заявлением в отдел полиции № 20. 14 февраля было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного и административного дела в связи с отсутствием признаков состава преступления. Документ имеется в распоряжении редакции.

«Мне вручили постановление об отказе в возбуждении уголовного и административного дела в связи с отсутствием состава преступления. Это как? То есть любого ребёнка любой педагог может хлестать чем попало? Ещё я директору СШОР “Юпитер” писала — ни ответа, ни привета. Сейчас жду ответ от управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила», — сказала тагильчанка.

Тренер Евгений Корнилов и руководитель СШОР «Юпитер» Александр Долгоруков с журналистом АН «Между строк» разговаривать отказались.

Евгений Корнилов — КМС по боксу, тренер-преподаватель СШОР «Юпитер», судья всероссийской категории.