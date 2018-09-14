В детской больнице в Екатеринбурге задымился лифт с пациентами

Свердловское управление СКР начало проверку по факту инцидента, произошедшего 13 сентября в ДГКБ № 9, где загорелась проводка лифта, когда в нём ехали пациенты пульмонологического отделения, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет Znak.com.

«В рамках проверочных мероприятий будет выясняться, в полной ли мере были проведены мероприятия по своевременному техническому обслуживанию лифта в больнице, а также выполняют ли должностные лица возложенные на них обязанности по обеспечению безопасного пребывания граждан в помещениях медицинского учреждения», — отметил пресс-секретарь СУ СКР Александр Шульга.

Также будет устанавливаться, был ли нанесён какой-то вред здоровью людей, находившихся в это время в лифте. В момент ЧП в закрытой кабине задымившегося во время движения лифта оказались как минимум на 30 минут заблокированы женщина с дочерью.

В пресс-службе управления здравоохранения администрации Екатеринбурга подтвердили, что такой инцидент в ДГКБ № 9 вчера действительно случился, однако в ведомстве подчеркнули, что никакого возгорания или задымления в лифте не было — речь идёт об аварийной остановке подъёмного механизма.