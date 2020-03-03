В детской больнице Нижнего Тагила установили новое стерилизационное оборудование

В стационаре детской городской больницы Нижнего Тагила по улице Кузнецкого, 10 установили новое стерилизационное оборудование стоимостью свыше 200 тысяч рублей. Средства на приобретение современных приборов были выделены из областного бюджета, сообщается в сообществе «Детская городская больница Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

В операционном блоке стационара установили плазменный низкотемпературный стерилизатор.

«Он предназначен для бережной и качественной обработки медицинского оборудования и инструментов, выполненных из термочувствительных материалов, жёстких эндоскопов, инструментов к гибким эндоскопам, медицинских оптических систем, изделий из полимерных и синтетических материалов, ультразвуковых медицинских инструментов, датчиков медицинских приборов и т. п. Бережная обработка значительно увеличит срок службы медицинских инструментов и аксессуаров», — отметили в медучреждении.

Также в больнице появились два современных паровых прямоугольных стерилизатора с автоматическим управлением.