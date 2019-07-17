В детском лагере в Крыму отравились около 40 детей

Массовое отравление детей произошло в детском лагере в посёлке Заозёрное в Крыму, со ссылкой на источник в медицинских службах региона пишет «Интерфакс».

По его словам, в больницы Евпатории — ближайшего к лагерю города — доставили 42 ребёнка и четверых взрослых. Собеседник агентства отметил, что все отравившиеся находятся в удовлетворительном состоянии.

Директор лагеря «Лучистое» Ренат Каюмов сообщил, что в течение суток около 40 детей обратились к медикам из-за плохого самочувствия, но никто из них не был госпитализирован.

«Отвозили в больницу, возвращали назад», — пояснил он.

Каюмов отметил, что симптомы у детей «схожи, но не идентичны», и добавил, что Роспотребнадзор и другие «всевозможные службы» после этого инцидента проводили проверки в лагере, но результатов анализов пока нет.