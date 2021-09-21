В детских поликлиниках Нижнего Тагила назвали причину гигантских очередей и попросили вызывать врачей на дом

В пресс-службе детских поликлиник Нижнего Тагила объяснили огромные очереди к педиатрам в медучреждениях сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ, из-за чего нагрузка на врачей сильно возросла. Ещё одна причина больших очередей — кадровый дефицит.

«На прошлой неделе количество обращений увеличилось в разы. Ежедневно принимается в районе 1000 обращений для вызова врача на дом, и это только в двух поликлиниках — на Гальянке и Вагонке», — рассказала Евгения Волкова, специалист по связям с общественностью детских поликлиник Нижнего Тагила.

Евгения Волкова отметила, что сейчас участковые работают в две смены. Когда врача по каким-либо причинам нет на участке, приём проводят заведующие педиатрических отделений. В некоторых поликлиниках врачам увеличили рабочий день и они начинают приём заболевших на час раньше.

«Врачи не имеют права отказать больному ребёнку в приёме, даже если у родителей нет талона, поэтому принимают всех. Очередь регулируют медсёстры путём чередования: вызывают человека по талону, а потом без него», — рассказала Евгения Волкова.

Сейчас врачи советуют родителям вызывать участковых на дом и не приходить лишний раз в поликлинику с больным ребёнком. Так риск заражений уменьшится в разы и очередей в больницах станет меньше.

«Мы не можем запретить родителям приходить в поликлинику. Каким образом это можно регулировать? Родители должны приходить с детьми в поликлинику только в том случае, если у ребёнка уже есть больничный лист и участковый врач назначил ему день приёма», — отметила Евгения Волкова.

Накануне АН «Между строк» опубликовало видео из детской поликлиники на ГГМ: весь коридор второго этажа заполнен маленькими детьми, родителями и подростками. Оказалась, что в такой же ситуации оказались и жители Вагонки: в детской поликлинике на Окунева, 32 люди ждут своей очереди по два часа.

«Там не то что сидеть негде было, там даже стоять было негде. Я детей в дальнее крыло отправила, потому что там дышать было нечем. Сама продолжила стоять в очереди», — рассказала мама заболевшего ребёнка Ирина Бакина.

В пресс-службе детских поликлиник добавили, что ситуация должна улучшиться после снижения пика заболеваемости ОРВИ.