«Я такой очереди никогда не видел. Ужас!» В Нижнем Тагиле родители жалуются на огромную очередь в детской поликлинике на Гальянке

На ГГМ в детской поликлинике № 5 огромные очереди: весь коридор второго этажа заполнен маленькими детьми, родителями и подростками. Люди жалуются, что им приходится стоять в очереди с больными детьми по полтора часа. По словам участковых врачей, большие очереди связаны с сезонным обострением заболеваемости ОРВИ.

«Мы без записи, записи нет — талоны разобраны. Но приём всё равно нам назначен. Теперь сидим в очереди больше часа. Мы в машину ушли свою очередь ждать — в больнице ад, очень душно», — рассказала мама больного ребёнка Екатерина.

Екатерина добавила, что находиться в этом «аду» вынуждены все — вызвать частного врача сейчас невозможно. Она звонила в частную поликлинику, где вызов врача стоит 1000 рублей, но на звонок ей никто не ответил. На сайте женщина узнала, что больничные в этой поликлинике также не оформляют.

«Печально, что нет в нашем городе альтернативы этому аду. Вроде и готова заплатить — а нет, пройди с ребёнком чистилище», — подытожила Екатерина.

Главный врач детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов отказался комментировать ситуацию, пояснив журналисту АН «Между строк», что его рабочий день закончился. Для больных детей, родителей и медиков этот день закончится ещё не скоро.