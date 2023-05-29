В деревне под Новоуральском 18-летний парень из мести поджёг частный дом, в котором заживо сгорели четыре человека

В минувшие выходные под Новоуральском во время пожара заживо сгорели четыре человека. Трагедия произошла в ночь на 27 мая в селе Тарасково, в доме на улице Совхозной. Как сообщил помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, причиной инцидента стала ссора, а в гибели пострадавших подозревается 18-летний житель села. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство четырёх человек, совершённое общеопасным способом).

По версии следствия, в тот день злоумышленник поссорился с хозяином дома. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил отомстить обидчику — поджечь во дворе горючие предметы и таким образом устранить оппонента и его гостей. Огонь перекинулся на дом. В ходе пожара трое мужчин 33–49 лет и одна 50-летняя женщина скончались от отравления угарным газом. Сам обвиняемый в надежде избежать наказания скрылся с места происшествия. На место трагедии сразу же выехали следователи.

«Удалось выяснить, что возгорание дома произошло в результате поджога. И причастен к этому один из местных жителей, который знал погибших и незадолго до случившегося находился на территории сгоревшего домовладения. Принятыми розыскными мерами его местонахождение в кратчайший срок установлено. Тактически грамотно проведённый допрос позволил получить от задержанного признательные показания, которые он подтвердил в ходе проведённой с ним проверки показаний на месте», — рассказали в ведомстве.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники уголовного розыска подтвердили, что причиной пожара площадью 300 квадратных метров стал поджог, а сам очаг возгорания находился между дворовыми постройками. 18-летний пироман задержан. Выяснилось, что злоумышленник работал грузчиком на агрофирме и уже отбывал наказание по ч. 1 ст. 112 УК РФ в 2020 году за причинение вреда здоровью.

«При опросе молодой человек дал признательные показания, пояснив, что виной всему стали возникшие денежные долговые обязательства между ним и одним из погибших. 18-летний мститель, чтобы поквитаться со своим “контрагентом”, поджёг доски возле гаража, а оттуда огонь перебросился на дом. Находившиеся в жилище люди с большой долей вероятности погибли, надышавшись угарным газом. Месть — чувство коварное!» — отметил полковник Горелых.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая, молекулярно-генетическая и трасологическая экспертизы. Кроме того, проводятся осмотры предметов, допрашиваются свидетели и родственники погибших. Рецидивиста заключили под стражу.