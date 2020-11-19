В деревне под Нижним Тагилом незаконно продавали сотни литров алкоголя и сигареты 

На станции Анатольская под Нижним Тагилом полицейские конфисковали сотни литров контрафактного алкоголя и сигареты.

По информации пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское», 46-летний предприниматель занимался продажей табачной и алкогольной продукции без соответствующих документов.

«При проверке в данной торговой точке у продавца отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, подтверждающие легальность продажи», — сказали сотрудники полиции.

В сумме полицейские изъяли 500 литров алкоголя, а это примерно 1000 бутылок. Также сотрудники органов конфисковали около 300 пачек сигарет, общей стоимостью примерно в 41 тысячу рублей (с учётом того, что в среднем пачка сигарет в России стоит 138 рублей).

В отношении собственника сотрудники внутренних дел составили административные протоколы по статье 14.16 часть 2 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов) и 14.17.1 часть 2 КоАП РФ (реализация крепких спиртных напитков без необходимой лицензии).