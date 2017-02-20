В День защитника Отечества театр Джигарханяна презентует в Нижнем Тагиле «божественную комедию жизни»

В четверг, 23 февраля, в Нижнем Тагиле пройдёт единственный показ спектакля «Кафе "Жизнь в розовом свете"». В постановке Московского Драматического театра под руководством Армена Джигарханяна задействованы популярные актёры Станислав Эвентов и Анатолий Кот, который уже известен тагильчанам по участию в спектакле «Мы, нижеподписавшиеся».

«Откровенно весёлая история о супружеских секретах. Измены, любовь, страсть и даже смерть… Божественная комедия жизни: кто сказал, что кардинальные вопросы бытия для бывших мужа и любовника одной и той же женщины – "не повод для убийственной иронии" друг над другом, самим собой и жизнью?! Смертельно опасная ирония, когда до конца следующей "шутки" можно и не дожить… Но жизнь того стоит! Особенно, если все предыдущие её этапы прожиты в "Розовом свете". Кафе "Жизнь" снова зажигает огни! Добро пожаловать: посторонним вход разрешён!» – говорится в анонсе спектакля.

Премьера состоится на сцене Дворца культуры им. Окунева.

Напомним, в апреле 2016 года в рамках театральных дней имени Булата Окуджавы и к 80-летию корпорации УВЗ прошёл спектакль «Мы, нижеподписавшиеся». Звёзды российского театра и кино Анна Большова, Анатолий Кот и Андрей Кузичев сыграли на одной сцене вместе с актёрами Нижнетагильского драмтеатра пьесу Александра Гельмана 1978 года. Позже спектакль с успехом прошёл в Екатеринбурге и в Москве на сцене театра им. Пушкина.

Агентство новостей «Между строк»