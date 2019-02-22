В День защитника Отечества в Екатеринбурге устроят салют

Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал провести салют из 30 холостых залпов в День защитника Отечества, со ссылкой на приказ министра пишет «Красная звезда».

«…приказываю: 23 февраля в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооружённых сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле…» — приказывает глава военного ведомства.

Праздничные салюты пройдут также в городах, где расположены штабы военных округов (штаб Центрального военного округа находится в Екатеринбурге), общевойсковых армий и флотов.