В День влюблённых на горе Белой пройдут гонки на собачьих упряжках

14 февраля на лыжной трассе ГЛК «Гора Белая» состоится гонка на собачьих упряжках «Оставь след». Гостей мероприятия, помимо захватывающих соревнований, ждут игры с северным шаманом, ярмарка, фотосессии с собаками и тематические мастер-классы.

Соревнования на Белой пройдут по правилам Международной федерации ездового спорта (IFSS), в них примут участие около 80 спортсменов со всего Уральского региона. Соревноваться будут гонщики с породами северных ездовых собак (хаски, маламуты, самоеды) и со специальными ездовыми метисами и другими активными породами собак. Спринт-гонку проводит екатеринбургский тренировочный клуб «Оставь след».

Соревнования пройдут в двух дисциплинах: скиджоринг, в котором лыжник-гонщик передвигается свободным стилем по лыжной дистанции вместе с одной или двумя собаками, и нарта-спринт, в котором погонщики собак соревнуются между собой, управляя длинными санями — нартами, запряжёнными собаками. Соревнования среди мужчин и женщин начнутся в 13:00, а в 16:00 на старт выйдут юные спортсмены. Награждение победителей запланировано на 17:00. Вход на соревнования свободный.

Развлекательную программу для зрителей и болельщиков готовит команда туристического кластера «Гора Белая». С 13:00 до 15:00 все желающие могут принять участие в мастер-классе по джиббингу (акробатика, прыжки и передвижение на сноуборде по поверхности с препятствиями) в сноу-парке. Также с 12:00 будут работать фудкорт уральской кухни, ярмарка ремесленных изделий и фермерских продуктов, фотозоны с очаровательными хаски, мастер-классы по изготовлению оберегов. Кроме того, на горе Белой в этот день будет действовать тематическая зона, в которой шаман под ритмы музыкальных инструментов и мансийские благовония расскажет легенды Севера и предложит гостям поразгадывать вогульские загадки.

Узнать подробнее о программе мероприятия и записаться на мастер-классы можно по телефону +7 (343) 379-49-61.