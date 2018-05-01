В день весны и труда стартовала благотворительная акция «100 рублей спасут жизнь»

1 мая нижнетагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» вновь дал старт всероссийской акции «100 рублей спасут жизнь». В этот день жители всей страны могут пожертвовать на лечение детей любую посильную денежную сумму. Благодаря собранным средствам десятки тяжелобольных детей могут проходить курсы реабилитации, которые им так необходимы, жить нормальной жизнью.

Чтобы принять участие в акции «100 рублей спасут жизнь», нужно лишь отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле 2». В прошлом году фонду «Живи, малыш» удалось собрать более 6,5 миллиона рублей на лечение 33 тяжелобольных детей из 13 регионов России. Сегодня героинями благотворительной акции стали Алина Горбунова и Лиза Сорокина из Нижнего Тагила, Маша Вандышева из Челябинска. У всех девочек ДЦП, и все они нуждаются в нашей поддержке.

11-летнюю Лизу Сорокину и 14-летнюю Алину Горбунову вылечить уже нельзя, но можно значительно улучшить качество их жизни. Для этого Лизе необходима специальная коляска (стоит 80 тысяч рублей), а Алине — ортопедическая кровать (чуть более 30 тысяч рублей).

«Каждый день эти мужественные девочки проживают через боль — следствие детского церебрального паралича. Один, два дня, неделю потерпеть ещё можно, но всю жизнь — нестерпимо тяжело. После того как у Алины и Лизы появятся нужные им приспособления, они смогут сидеть и лежать, не страдая от боли», — рассказывают в пресс-службе фонда.

Маша Вандышева родилась недоношенной, после экстренного кесарева сечения. Диагноз «детский церебральный паралич» девочке поставили в год.

«Мы решили бороться за будущее доченьки, — говорит Татьяна Вандышева, мама Маши. — В свои 1 год и 10 месяцев она ходит, но неуверенно, постоянно падает, переваливается, как мишка. Интеллект у Маши сохранён. Она жизнерадостна, общительна, любит играть со своей сестрёнкой, смотреть мультфильмы, слушать чтение книг».

В мае девочке исполнится уже два года. Для дальнейшего развития Маше необходимо как можно скорее пройти курсы реабилитации. Её уже ждут в медицинском центре «Сакура» в Челябинске. Лечение стоит 87,1 тысячи рублей.

«Первые два года развития таких малышей, как правило, являются решающими. Мы боимся упустить это драгоценное время и просим помощи в сборе средств для того, чтобы наша дочь смогла радоваться самостоятельным шагам», — говорит Татьяна Вандышева.

Напомним, нижнетагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» совместно с детской горбольницей запустил проект по сбору денежных средств, а также средств гигиены и медицинского оборудования для 49 детей, находящихся на паллиативном лечении. Восемь тагильчан из них ежедневно нуждаются в катетерах и дыхательных трубках.

Паллиативная помощь детям — это комплексная поддержка неизлечимо больного ребёнка и его семьи, которая включает физический, эмоциональный, социальный и духовный компоненты. Она помогает неизлечимо больному ребёнку жить максимально комфортно: играть, учиться, общаться со сверстниками, отмечают в благотворительном фонде.

«О семьях, в которых живут неизлечимо больные дети, говорить не принято — это слишком тяжело. А ещё чаще всего в них есть только мама и бабушка. При этом потребность в расходных материалах и средствах гигиены у детей, находящихся на паллиативе, намного выше, чем тот бесплатный минимум, который выдаётся государством. Дети постоянно нуждаются в памперсах, одноразовых пелёнках, средствах гигиены, салфетках, катетерах, трахеостомах, гастростомах. Цель нашего с больницей проекта "Детский паллиатив" — сделать так, чтобы эти ребятишки прожили свою пусть небольшую жизнь в комфорте, без боли и слёз», — отмечают в пресс-службе фонда «Живи, малыш».

Самый эффективный способ помочь подопечным фонда — оформить регулярные пожертвования с банковской карты. Нет нужды каждый раз обращаться в банк, искать терминал или снова и снова вводить информацию о карте на сайте. В то же время процесс оформления регулярных пожертвований аналогичен оформлению разового пожертвования и занимает не более трёх минут. Подписаться можно на сайте фонда «Живи, малыш» в разделе «Как помочь» и в группе фонда в соцсети «ВКонтакте», также через сервис «Сбербанк онлайн».

За каждый денежный сбор фонд отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты.