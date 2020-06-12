В День России Путин вышел из самоизоляции, чтобы вручить медали Героям Труда

В День России президент Владимир Путин впервые с начала эпидемии коронавируса провёл очное мероприятие. Глава государства вышел из самоизоляции, чтобы вручить медали Героям Труда, а также принять участие в церемонии поднятия флага. Торжественное мероприятие прошло на Поклонной горе в Москве.

Как пишет РБК, среди награждённых президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, а также управляющий директор акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых, тренер красноярского государственного регионального центра спортивной подготовки «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» Дмитрий Миндиашвили, оператор поста управления публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» Александр Моторин и художественный руководитель московского Малого театра Юрий Соломин.

«В этом году золотые медали “Герой Труда Российской Федерации” вручаются в праздничный день — в День России. И прежде чем мы приступим к торжественной церемонии, хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом. Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству. Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы», — заявил президент во время вступительной речи.

Также 12 июня на Поклонной горе торжественно подняли Флаг Российской Федерации.

Ряд СМИ пишет, что во время мероприятия никто из присутствующих не соблюдал масочный и перчаточный режим.