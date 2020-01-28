В день проведения «Лыжни России» на Старателе изменится схема дорожного движения

8 февраля в период проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2020» в Нижнем Тагиле изменится схема движения автомобилей. С 8:00 до 18:00 на Старателе, на улице Гагарина от управления Нижнетагильского института испытания металлов до контрольно-пропускного пункта ФКП «Поле», будет установлено одностороннее движение транспорта, информирует пресс-служба мэрии.

Также одностороннее движение будет действовать по дублёру дороги общего пользования местного значения на улице Гагарина от контрольно-пропускного пункта «Поле» до Свердловского шоссе. Для участников соревнований и зрителей, не имеющих личного транспорта, с 10:00 до 15:00 с интервалом 20–30 минут будут курсировать два автобуса от торгового центра DEPO до полигона и обратно.

Организаторы мероприятия обращают внимание автомобилистов, что в местах установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» будут работать эвакуаторы.

Массовая лыжная гонка пройдёт 8 февраля на полигоне «Старатель». Ожидается, что в ней примут участие около 20 тысяч профессиональных спортсменов и любителей из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 8 февраля на сайте «Лыжня России — 2020».