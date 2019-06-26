В День молодёжи в Нижнем Тагиле пройдёт общегородской выпускной бал

29 июня тысяча одиннадцатиклассников из всех школ Нижнего Тагила примет участие в большом празднике — общегородском выпускном. Событие проводится в Нижнем Тагиле по инициативе мэра Владислава Пинаева во второй раз, сообщает пресс-служба администрации города.

Праздник начнётся в 13:30 с флешмоба, который организуют сами одиннадцатиклассники. Затем, в 14:00, в Нижнетагильском цирке состоится награждение медалистов. Глава города лично вручит выпускникам медали «За особые успехи в учении». Уже известно, что в этом году наибольшее количество тагильских медалистов — выпускники школы № 32.

«Среди приглашённых на мероприятие десять выпускников, которые получили наивысшие баллы за выполнение экзаменационных работ, — отметила начальник управления образования Татьяна Удинцева. — Город гордится 100-балльниками, которых подготовили педагоги школ № 61, 95, 75/42, гимназии № 18, гимназии № 86, Политехнической гимназии».

Поздравить выпускников придут их родители, педагоги, ветераны педагогического труда. Помимо официальной части, для них будет подготовлена праздничная программа с участием цирковых артистов и множеством сюрпризов, которые организаторы пока не раскрывают.