В День молодёжи работу трамваев в Нижнем Тагиле продлят почти до часу ночи

В субботу, 29 июня, в Нижнем Тагиле пройдёт День молодёжи. В честь праздника работа общественного электротранспорта будет продлена до 00:30, сообщает пресс-служба мэрии.

Дополнительные рейсы будут введены практически по всем трамвайным маршрутам. Маршрут № 15 отправится с Новой Кушвы в 23:05, затем обратно с Гальянки в 23:43. Трамваи маршрута № 3, поедут в сторону Красного Камня от Островского в 21:14, 21:48, 22:20, 22:52, 23:23. В сторону Выи — в 21:26, 22:02, 22:36 и 23:10.

В Нижнем Тагиле «День молодёжи — 2019» будет посвящён приключениям и поискам кладов. На главной сцене в 20:00 выступит хедлайнер праздника — звезда телепроекта «Фабрика звёзд» поп-музыкант Доминик Джокер. «Афиша МС» составила удобный гид по всем площадкам события, его можно посмотреть здесь.