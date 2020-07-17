В День металлурга музей-заповедник расскажет о выдающихся тагильских заводчанах

19 июля с 12:00 до 18:00 Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает отметить День металлурга онлайн. Зрителей ждут лекции о знаменитых тагильских металлургах и истории праздника, а также видеоэскурсия по старому Демидовскому заводу.

День металлурга начнётся с рассказа об истории возникновения праздника, чем он значим для жителей Нижнего Тагила. Также музейные сотрудники подготовили небольшие лекции о выдающихся заводчанах. Горожан познакомят с биографией легендарной женщины-металлурга Фаины Шаруновой и советского изобретателя Владимира Грум-Гржимайло.

В 16:30 начнётся онлайн-экскурсия по неизвестным местам экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод», а завершится праздничная программа показом уникальных фотоальбомов 1940–1960-х годов, созданных работниками Нижнетагильского монтажного управления треста «Уралэлектромонтаж».

Праздник пройдёт 19 июля с 12:00 до 18:00 в группе музея «ВКонтакте» и Instagram.

Напомним, в честь Дня металлурга состоится онлайн-концерт, который проводит ЕВРАЗ НТМК. На концерте выступят Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа «УмаТурман».