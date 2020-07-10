Тагильских металлургов с профессиональным праздником поздравят гости «Квартирника у Маргулиса»

День металлурга в Нижнем Тагиле в этом году из-за пандемии коронавирус пройдёт в изменённом формате. Как рассказали «Афише МС» в пресс-службе ЕВРАЗа, будут соблюдены необходимые правила безопасности, при этом праздник не обойдётся без традиционных салюта и концерта российских звёзд.

С сегодняшнего дня и всю следующую неделю на ЕВРАЗ НТМК будут проходить праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню металлурга и 80-летию ЕВРАЗ НТМК. Почётные грамоты руководства завода, главы города, Нижнетагильской думы, губернатора Свердловской области, МинПромНауки, а также знаки ЕВРАЗа 1 и 2 степеней, медали «Трудовая доблесть» получат более 200 металлургов. Награждения будут проходить

Сегодня в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК управляющий директор Алексей Кушнарёв откроет новый имиджевый зал и фотовыставку «ЕВРАЗ НТМК: история, события, люди». 17 июля в 10:00 на Лисьей горе состоится митинг возле Монумента металлургов Нижнего Тагила.

Главным подарком тагильским металлургам станет трансляция «Квартирника у Маргулиса». На специально подготовленном концерте выступят Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа «УмаТурман». Трансляцию выступления артистов смогут посмотреть все желающие на канале «Телекон» и на сайте «Квартирника» с 19:00. Отметим, что «Квартирник у Маргулиса» — это популярная музыкальная передача музыканта, экс-участника «Машины времени» Евгения Маргулиса.

«Концерт станет музыкальным подарком юбиляру – ЕВРАЗ НТМК и всем металлургам, отмечающим профессиональный праздник. Приглашаем металлургов на специальный выпуск легендарного “Квартирника у Маргулиса” провести пятничный вечер онлайн в компании звёзд – вирус не помешает праздничному настроению и веселью», – говорят в компании.

18 июля на ЕВРАЗ НТМК состоится торжественная задувка доменной печи № 6 после технического перевооружения. А в 23:30 на набережной Тагильского пруда прогремит праздничный фейерверк.