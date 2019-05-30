В День города в Нижнем Тагиле выступят «Иванушки International»

На праздничном концерте, посвящённом 297-летию Нижнего Тагила, выступит группа «Иванушки International». Хэдлайнеры выступят на главной сцене Дня города — за КДК «Современник» — 10 августа. Об этом АН «Между строк» рассказали несколько источников в мэрии.

Группа «Иванушки International», основанная в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко, была популярна в середине 90-х — начале 2000-х годов. За 24 года существования коллектив записал пять студийных альбомов. Главными хитами стали такие треки, как «Тучи», «Тополиный пух», «Золотые облака», «Безнадёга.ру», «Капелька света», «Билетик в кино». Последний сингл «Только для рыжих» и клип на него вышел в 2018 году.

В составе группы неизменно остаются Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев. С 2013 года, после смерти Олега Яковлева, в группу пришёл Кирилл Туриченко. Именно таким составом «Иванушки» выступят на празднике в Нижнем Тагиле.

День города жители Нижнего Тагила будут отмечать 10 и 11 августа. Девизом праздничных мероприятий станет демидовский слоган «Не словами — делами!». В День города состоятся полюбившиеся горожанам события: «Театрград — для взрослых и ребят», детский праздник «Киндерград», «Гуляния на Лисьей горе», фольклорный праздник «Тагильское подворье». Праздничный концерт завершится пиротехническим шоу, говорится в постановлении главы города о подготовке и проведении праздника.

Напомним, ранее стало известно, что в День города пройдёт торжественная закладка первого камня в основание моста через Тагильский пруд.