В Демидовской городской больнице открыли кабинет компьютерной томографии с современным оборудованием

В Демидовской городской больнице на ул. Кузнецкого, 12 после ремонта открыли кабинет компьютерной томографии, оснащённый новой системой компьютерной томографии Simens SOMATOM Scope.

Система SOMATOM Scope стоит несколько десятков миллионов рублей, но, по словам врачей, полностью оправдывает затраты на её приобретение.

«По сравнению с тем оборудованием, которое у нас было, на этом сканирование происходит в 32 среза, а было на 16. Оборудование имеет самую оптимальную лучевую нагрузку как для взрослых, так и для детей, программное обеспечение простое в использовании, что позволяет экономить рабочее время наших специалистов, и также есть режим, который позволяет устранить шумы на 50% при работе с тучными пациентами и при работе с пациентами, у которых установлены металлические имплантаты», — рассказал главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Новое оборудование позволяет проводить диагностику острых мозговых нарушений, нарушений мозгового кровообращения, обследовать костный скелет, выполнять компьютерную томографию брюшной полости и органов малого таза, также оно позволяет погрузку человека весом до 140 кг.

В тестовом режиме новый томограф начал работать с 11 июля, сейчас его эксплуатируют в круглосуточном режиме.

«Пациент с нарушением мозгового кровообращения был доставлен экстренно вчера вечером, но, к сожалению, весь временной промежуток был потерян. Чем раньше пациент доставлен к нам в сосудистое отделение, тем раньше ему можно провести тромболитическую терапию. Но здесь, к сожалению, время было упущено, у пациента развилась неврологическая симптоматика», — показал на примере одного из пациентов работу нового оборудования врач-рентгенолог Демидовской больницы Дмитрий Медведев.

В торжественном открытии кабинета приняли участие глава города Владислав Пинаев и заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова. Гости перерезали красную ленту и отметили, что такое оборудование в регионе есть только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

«Это оборудование не единственное, которое Министерство здравоохранения Свердловской области приобрело в последние месяцы для медицинских учреждений города. Выделяются значительные средства и на ремонты тагильских больниц и поликлиник, и на их оснащение, — отметил мэр Владислав Пинаев. — Сегодня жители Нижнего Тагила, жители всех близлежащих городов имеют возможность попасть на приём, пройти все необходимые процедуры, чтобы избежать более тяжёлых болезней».

Новый компьютерный томограф для больницы приобретён в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».