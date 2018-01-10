В деле профессионального мошенника из Нижнего Тагила появился ещё один эпизод

Сотрудниками следственного отдела № 4 СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» в суд передано очередное уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя Александра Лимонова, который обвиняется по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба». По версии следствия, ещё в ноябре 2015 года мужчина обманом завладел чужими денежными средствами в размере девяти тысяч рублей.

«Он с завидным постоянством обещает гражданам оказать содействие в оформлении водительского удостоверения без сдачи государственных экзаменов или приобретении государственных регистрационных знаков с "красивыми" номерами, — уточняют в полиции. — Об этом мужчине уже писали городские СМИ, предупреждая граждан не поддаваться на его уловки и мнимые заверения, однако находятся ещё тагильчане, которые рассчитывают получить право на управление транспортным средством без прохождения предусмотренных законом процедур, в конечном итоге становясь жертвой обмана и теряя денежные средства».

В середине сентября 2017 года Тагилстроевский районный суд приговорил Лимонова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Расследование уголовных дел продолжается.

Год назад осуждённый обманул двух жителей Екатеринбурга, пообещав им за денежное вознаграждение получить «блатной» номер для автомобиля.