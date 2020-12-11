В Дегтярске неизвестные подожгли дверь квартиры мэра

В Дегтярске совершено покушение на мэра города Вадима Пильникова — неизвестные злоумышленники подожгли дверь его квартиры, со ссылкой на депутата гордумы Даниэля Марголиса пишет ЕАН.

﻿﻿«Преступники заклеили глазки в дверях соседних квартир, чтобы никто не помешал. Потом выдавили глазок в двери Пильникова, брызнули в квартиру воспламеняющуюся жидкость и подожгли. Предварительно они повредили замки в квартиру, чтобы люди изнутри не смогли открыть дверь. Это было настоящее покушение на убийство. У мэра как раз гостят родственники, повезло, что никого не было дома», — рассказал депутат.

В ГУ МЧС по Свердловской области подтвердили факт возгорания и сообщили, что пожар произошёл на площади 6 кв. метров.

«К месту пожара выезжали три единицы техники, восемь человек личного состава. Возгорание потушено населением первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений», — сообщили в МЧС.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что полиция проводит проверку.

«Сыщики установили, что легковоспламеняющаяся жидкость была пролита на металлическую сейф-дверь, которая от огня пострадала незначительно. В этом жилище, принадлежащем мэрии, по договору найма проживают два представителя городской администрации, ни один из них не пострадал, равно как и другие жильцы дома. Работники МВД опрашивают соседей с целью установления возможных очевидцев и свидетелей. По итогам разбирательства будет принято обоснованное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего», — сообщил Валерий Горелых.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что мэр находится в конфликте с местной теплоснабжающей компанией.