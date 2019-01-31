В Дагестане прошли обыски на 960 предприятиях газовой сферы

Прокуратура Дагестана провела обыски на 960 предприятиях газовой сферы после того, как обнаружила необоснованные начисления долгов за газ жителям региона, со ссылкой на прокурора республики Дениса Попова пишет РИА Новости.

В ходе обысков сотрудники прокуратуры выявили преступные схемы массовых хищений газа и денег, оплаченных потребителями за газ, сообщил прокурор на коллегии по итогам работы за 2018 год. По словам Попова, возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации.

По данным «Газпром межрегионгаза», Дагестан занимает второе место в России по долгам населения за газ с суммой свыше 9 млрд рублей. На первом и третьем месте — Чечня (13,2 млрд рублей) и Кабардино-Балкария (2,7 млрд рублей) соответственно.

В 2018 году в органах власти Дагестана прошли масштабные чистки, в рамках которых были задержаны, в частности, руководители правительства. Проверки начались после назначения главой региона Владимира Васильева.