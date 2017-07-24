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24 Июл 2017 13:33 | Метки: Новости

В Дагестане освободили похищенного министра строительства и ЖКХ республики

В Дагестане задержали похитителей министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Покушение произошло 20 июля, когда двое жителей Махачкалы, угрожая оружием, захватили министра и потребовали денег (по данным «Лайфа», около 70 миллионов рублей). Они были задержаны при передаче 30 миллионов рублей.

Министр был освобождён, пострадал он или нет, не сообщается.

Имя министра следователи не приводят. На сайте министерства сказано, что ведомством руководит Ибрагим Казибеков.

В отношении задержанных возбудили дело по статьям о похищении человека, вымогательстве и незаконном обороте оружия.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Черновик»

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