В Дагестане обезвредили банду из бывших сотрудников МВД и адвокатов

Правоохранительные органы в Дагестане пресекли деятельность организованной преступной группы «Шараповские», со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ пишет «Интерфакс».

В Центре отметили, что в группировку входило более 250 человек, в том числе действующие на тот момент (2007–2015 годы) сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты Адвокатской палаты республики и члены террористического подполья.

По данным ФСБ, участники банды причастны к совершению в 2007–2015 годах в Дагестане и Москве серии убийств бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям. Кроме того, выяснилось, что в 1998 году они устроили в Махачкале теракт, в результате которого погибли несколько десятков человек и более сотни были тяжело ранены. В ФСБ отметили, что основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.