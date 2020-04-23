В Дагестане медсестёр инфекционного отделения лечили от ОРВИ в помещении для сушки белья

Несколько медсестёр инфекционного отделения Дербентской городской больницы, у которых диагностировали ОРВИ, лечились в подсобном помещении клиники, где ранее хранили бельё, пишет «Интерфакс».

22 апреля в соцсетях появилось видео, снятое одной из заболевших медсестёр. После появления записи Минздрав Дагестана провел проверку, в итоге заведующую инфекционным отделением отстранили от должности, а инфекционисту и заместителю главврача по лечебной работе сделали выговор.

Это видео из инфекционной больницы в Дербенте. В таких условиях лежат сами врачи — восемь человек в комнате, где раньше обычно сушили бельё. У всех докторов предварительный диагноз ОРВИ — анализы на коронавирус пока не готовы. pic.twitter.com/DyTCdfhvgr — baza (@bazabazon) April 22, 2020

Глава администрации Дербента Хизри Абакаров сообщил в Instagram, что заболели медсёстры, работавшие в отделении для пациентов с вирусными заболеваниями, но не с COVID-19.

«Для них организовали импровизированнную палату в помещении для хранения постельного белья, и они, по-факту, самостоятельно проводили себе лечение», — сказал Абакаров.

В региональном Минздраве рассказали, что у медсестер диагностировали ОРВИ, а признаков пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса, не обнаружили. Заболевших медсестёр перевели «в хорошие палаты в здании старого роддома», сообщил глава Дербента.

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Фото: «Аргументы и Факты - Дагестан»