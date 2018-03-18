В Дагестане избиратель расписался за 20 родственников

На УИК № 104 в дагестанском посёлке Цолода зафиксированы сразу несколько серьёзных нарушений, пишет «МБХ Медиа».

По информации издания, избиратель пришёл на участок для голосования, однако в графе с его именем уже стояла чья-то подпись. Мужчина сам расписался за 20 своих родственников, затем ему выдали бюллетень и сказали, что остальные заполнят сами. При нём бросили в урну порядка 8 бюллетеней.

На замечание избирателя о том, что камера видеофиксации всё записывает, комиссия посмеялась и ответила: «Не переживай, вон камера, видишь, заклеена [чёрным скотчем], никто не узнает».

На участке находятся два наблюдателя, которые ничего не делают. Два представителя полиции, по словам избирателя, сидят снаружи, в помещение для голосования не заходят.